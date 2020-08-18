تراجع إصابات كورونا فى البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 19373 حالة إصابة و684 وفاة بفيروس كورنا خلال الساعات الـ24 الماضية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وصل إجمالي الإصابات بالعدوى في البرازيل إلى 3 ملايين و359 ألفا و570 حالة حتى الآن، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 108536 حالة.وبلغ عدد الإصابات الجديدة المعلن عنها الأحد، 23 ألفا و101 حالة، والوفيات 620 حالة، ولا تزال البلاد تعاني أسوأ تفش لجائحة كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.