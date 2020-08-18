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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خفر السواحل الإماراتى يشتبك مع 8 قوارب مخالفة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:34 ص
قوارب مخالفة
قوارب مخالفة
وكالات
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أعلن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في الإمارات أنه "طبق قواعد الاشتباك" على 8 قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة، لم تمتثل لأوامره.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام"، أوضح الجهاز أن دوريات تابعة له رصدت ظهر أمس الإثنين 17 أغسطس عددًا من قوارب الصيد دخلت المياه الإقليمية للإمارات شمال غرب جزيرة صير بونعير.

وأضاف أن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد المخالفة لكنها لم تمتثل للأوامر.

ثم تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة "وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".

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