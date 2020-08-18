عميد طب أسوان: «طفل العجانة» لديه قطع بالحبل الشوكى

قال الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الطفل محمد مصطفى، الذى تم وضعه فى "عجانة فرن"، من قبل جانى، دخل المستشفى وهو فى حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذى لحق به، موضحًا أنه كان سيدخل فى غيبوبة لولا التدخل الطبى السريع.وأضاف عميد كلية الطب بجامعة أسوان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل فى الحبل الشوكى وكسور فى العظام العنقية، الأمر الذى أدى إلى شلل فى اليدين والقدمين.ولفت إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له لن يكون هناك تحسن فى الحالة على المستوى القريب.