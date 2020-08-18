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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: سأكون أول الخاضعين للقاح الروسى ضد كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:31 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لأن يقدم مثالا للآخرين ويكون أول من يحصل على حقنة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، حينما يصل اللقاح إلى بلاده.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، قال مادورو في خطاب متلفز: "يسرني أن روسيا ستكون أول دولة في العالم ستطلق حملة التلقيح" للوقاية من فيرس كورونا.

وأضاف: "سيأتي وقت لتلقيحنا جميعا، وسأكون أنا أول من سيتلقاه. سأحصل على اللقاح وسأكون مثالا للآخرين".

وأشار مادورو إلى أن الحكومة ستقوم أولا بتلقيح العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمسنين والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وسبق أن أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن استعداده لحقن نفسه باللقاح الروسي، إذا ثبتت فعاليته.

وأكد مسئولون روس أن التلقيح الشامل باللقاح الجديد "سبوتنيك-في" قد يبدأ في روسيا في أكتوبر المقبل.

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسبوع، أن إحدى بناته تلقت اللقاح وأنها بحالة جيدة.

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