كندا تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات فى بيلاروس

أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان أن كندا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيها.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية الكندي: "نحن لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات المزورة في بيلاروس وندعو لانتخابات حرة ونزيهة".وأضاف أن كندا تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء تحقيق في الانتخابات البيلاروسية.وأكد أن "كندا ستنضم إلى شركائها في المجتمع الدولي في إدانة الإجراءات القاسية ضد المحتجين السلميين".يذكر أن اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس أعلنت فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.وتشهد البلاد منذ ذلك اليوم احتجاجات على نتائج الانتخابات وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات.وأعلنت بعض الدول الغربية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات ووصفتها بأنها "غير حرة وغير نزيهة".وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".