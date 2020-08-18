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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خال «طفل العجانة» بأسوان: الجانى تعمد قتله

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:59 ص
طفل العجانة
طفل العجانة
رباب الأهواني
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قال محمد عبد الرازق، خال الطفل المعتدى عليه بأسوان، إن ابن شقيقته محمد مصطفى البالغ من العمر 15 عامًا تعرض لحادث اعتداء بشع، بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 35 عامًا، على إلقائه داخل "عجانة مخبز"، وقام بطحنه فى هذه الآلة التى تقوم بعجن 300 كيلو جرام من الدقيق، ما أدى إلى شلل تام لدى الطفل.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن الجانى تعمد قتل ابن شقيقته.

وتابع: "قاصد يعجنه.. ولو دماغه هى اللى كانت تحت كان زمانه مات وسره معاه"، لافتًا إلى أن وضع الطفل الآن مأساوى خاصة بعدما تعرض لشلل تام إلى جانب الكسور المتفرقة فى أنحاء بجسده.

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