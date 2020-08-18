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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. حفل توقيع وإطلاق رواية «سماءٌ وسبعةُ بحور»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:25 ص
سماءٌ وسبعةُ بحور
سماءٌ وسبعةُ بحور
نضال ممدوح
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تنظم دار ابن رشد للنشر٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع وإطلاق رواية "سماءٌ وسبعةُ بحور" للروائي ناجي الناجي٬ وذلك بمقر النادي المصري للتجديف 115 شارع النيل الدقي - خلف السفارة الروسية ومقابل شيراتون القاهرة، حيث يدير اللقاء الكاتب خالد منصور.

وتدور أحداث الرواية من خلال خطين سرديين متوازيين، يروي الكاتب رحلة اللقاء الأول وتجسّد حكايات الأسلاف والخرائط واللاجئين في شخوص وفي حجر وشجر، معيدًا النص في تداخل لازمني إلى تجلّيات تجارب المنافي وتأثيراتها في التكوين النفسي لعدد من شخوص العمل.

وتشتبك الرواية مع عدد من المفاهيم التي أحاطت بالفلسطينيين في المنافي وتأثرهم وتأثيراتهم مع المجتمعات الأخرى، ونتاج تلك التفاعلات في تشكيل شخصية اللاجئ والمنفيّ والمغترب، متعرضةً إلى سوسيولوجيا المخيم والمنفى، وعلاقتها بالثابت والمتحول المجتمعي في السنوات الأخيرات، حيث يلقي النص أكثر من حجر في المياه النمطية السائدة حول التصنيفات المجتمعية المتعلقة باللاجئ والمواطن، وصولًا إلى تشكيل حالة تقاطع مصائري مبنية على تأصيل مآلات الفلسطيني الحالي على اختلاف أوضاعه الاجتماعية.

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