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الثقافة

ناصر عراق يقرأ فصلًا من روايته «اللوكاندة» أونلاين..الليلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:14 ص
ناصر عراق
ناصر عراق
نضال ممدوح
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يحل الكاتب الروائي ناصر عراق٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقرأ فصلًا من روايته "اللوكاندة" والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر.

تستدعي رواية "اللوكاندة" آخر سنة في حكم الوالي عباس حلمي الأول الذي حكم مصر في الفترة من 1848 حتى 1854، وهي فترة غامضة إلى حد كبير في تاريخنا.

ويعيد ناصر عراق رسم الحالة المصرية في ذلك الزمن البعيد، ولكن بدون الوقوع في فخ الكتابة التاريخية التعليمية، ويبنى عراق مقابلة بين الخديوي عباس حلمي الأول، وبين بطل الرواية الآخر الفلاح البسيط المدعو في الرواية عليوة أبو زهرة.

تدور أحداث الرواية في أجواء من الإثارة والتشويق؛ بسبب العلاقة الغريبة والمريبة والخطيرة بين والي مصر عباس حلمي الأول والفلاح المصري الذكي «عليوة أبوزهرة»، تلك العلاقة التي تكونت واستمرت شهورًا في قصر الوالي ببنها، وقد تدخل طبيب الوالي الدكتور وليام براون وزوجته مرجريت براون ونوبار باشا سكرتير الوالي من أجل ضبط هذه العلاقة ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الناجمة عنها، كما عملت الفتاة المصرية الجميلة «بسيمة» على منح عليوة ما يستحق من اهتمام ورعاية.

يشار إلى أن «عراق» سبق وصدرت له أعمال: «تاريخ الرسم الصحفي في مصر» (2002) الذي فاز بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة أحمد بهاء الدين، «أزمنة من غبار» (رواية 2006 )، «من فرط الغرام» (رواية 2008)، «الأخضر والمعطوب» (مقالات 2009)، «العاطل» (رواية 2011)٬ وغيرها.

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