الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا

معالجة إنسانية للقضية الجنائية الشهيرة ريا وسكينة٬ تقدمها فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت في عرض يحمل اسم بطلتيها "ريا وسكينة " من تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.ويتناول العرض دوافع "ريا وسكينة" لارتكاب عدة جرائم تسببت في نشر الرعب بالإسكندرية٬ ويبحث في مختلف الظروف التي واكبت حياتهما وردود أفعالهما تجاه العنف الذي تعرضتا له وأدى إلى نهايتهما المحتومة.يشار إلى أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009؛ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم" بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحًا كبيرًا.