رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بسملة».. قصة طفلة مهددة بالموت بسبب «خطأ طبى» فى «قصر العينى»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:49 ص
الطفلة بسملة علاء
الطفلة بسملة علاء
طباعة
لم تكن الطفلة بسملة علاء، التي تخطو خطواتها الأولى في الحياة، تدرك أن قرار تحويلها من المستشفى الجامعي في سوهاج إلى مستشفى «قصر العيني» بالقاهرة، سيقربها من الموت لمسافة كبيرة، وسيجعل العملية الجراحية اللازمة لها في إحدى عينيها سبباً لتوقف قلبها وتعرضها لمضاعفات صحية خطيرة من بينها الشلل، هذا إن نجت من الأساس.

منذ أكثر من شهر، تعرضت «بسملة» لإصابة بآلة حادة تحت أحد عينيها، في منزلها بمدينة أخميم، ولم يجد والدها بداً من التوجه بها إلى المستشفى الجامعي في سوهاج، وهناك أخبروه بأنهم «فعلوا المطلوب منهم وفقاً للإمكانيات المتاحة»، وطلبوا منه التوجه إلى مستشفى «قصر العيني» لإجراء جراحة.

حالة الطفلة التي كانت لا تزال تلعب على قدميها وتملأ منزلهم بالبهجة، وتحدثهم طوال مشوار السفر من سوهاج للقاهرة، وحديث أطباء سوهاج معه قبل السفر، اعتقد الأب أن الأمر بسيط، ولا يتعدى جراحة تجميلية تحت العين، لكن حلمه هذا أجهضه «إهمال» طبيب تخدير في واحدة من أكبر الصروح الطبية في مصر.

يقول الأب بعيون تملأها الدموع لـ«الدستور»: «ودعت بسملة وهي تمشي على قدميها على باب غرفة العمليات، وطمأن قلبي ضحكتها المعهودة، وبعد مرور ساعات فوجئنا بأطباء وممرضين يهرولون إلى داخل الغرفة، ثم أخبرونا بأن الطفلة تحتاج لرعاية مركزة».

«ماذا حدث؟».. سأل الأب الجميع ولم يجبه أحد، حتى علم من أحد الأطباء أن قلب ابنته توقف تمامًا بسبب «جرعة تخدير زائدة»، الأمر الذي استدعى دخول الطفلة –التي لم تعان طوال حياتها أي أمراض- إلى الرعاية المركزة، بعد إنقاذها بشكل مؤقت، وذلك من يوم 6 يوليو الماضي.

وكان من مضاعفات ما حدث تركيب «أنبوبة حنجرية»، تدخل من الفم للقصبة الهوائية كمجرى هوائي، وتتصل بجهاز تنفس صناعي، حتى تتمكن الطفلة من التنفس بشكل طبيعي.

والآن لا تزال الطفلة على هذه الحالة منذ ما يزيد على شهر، وبحسب الأم، تخشى أسرة الطفلة التقدم بأي شكاوى خوفاً على حياتها، لكنهم في ظل بقاء الوضع كما هو قرروا اللجوء إلى الصحافة، خاصة في ظل المعاملة السيئة من ممرضات قسم «رعاية القلب والصدر».

وتطالب أسرة الطفلة بمعرفة حقيقة ما حدث لابنتهم، ومحاسبة طبيب التخذير الذي تسبب في سوء حالتها وتعرضها لمضاعفات خطيرة، وجعلها بين الحياة والموت، في انتظار «نجاة منقوصة».

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

«سما المصرى ومودة الأدهم وهنا شيحة».. أبرز محاكمات اليوم

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا

أسرة صبري موسى تكلف حسام لطفي للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)

ابنة علي الراعي: والدي لم يعترف بأدب المرأة والرجل فكلاهما يكونان المجتمع