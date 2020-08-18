رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمال القصاص: الشعر بالنسبة لى مسألة وجود وحياة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:47 ص
جمال القصاص
جمال القصاص
نضال ممدوح
طباعة
قال الشاعر جمال القصاص٬ خلال اللقاء الذي نظمته ورشة الزيتون الأدبية٬ للاحتفال بتجربته الشعرية التي تصل إلى نصف قرن: «بدأت رحلتي الشعرية مع مجلة إضاءة 77 مع جيل السبعينيات الشعري في مصر٬ وأن تجربة المجلة تعد إضافة كبيرة للمشهد الشعري علي المستوي العربي والمصري».

وأضاف: «كان لمجلة إضاءة 77 دور كبير في تشكيل وتجسيد تجربة جيل السبعينيات الشعري٬ وتشكيل لبنته الأولي٬ خاصة وأن هذه التجربة دشنت في فترة استثنائية٬ في تاريخ مصر المعاصر٬ ففي هذه الفترة تم اعتقال أغلب المثقفين المصريين وأساتذة الجامعات٬ وتحويلهم للأعمال الإدارية، هذه الفترة كانت فترة طاردة في تاريخ مصر الراهن، وشهدت أعنف المظاهرات والتي شارك فيها حتي الأطفال٬ وهي مظاهرات الخبز في 1977».

وعن سمات شعراء السبعينيات، أوضح «القصاص»: «تجمع شعراء السبعينيات: حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام٬ وأنا حول مجموعة من الأفكار٬ ورغم ذلك كان لكل شاعر منا عطاء معين وإن جمعتنا أفكار واحدة٬ ولم تقف أمامنا ثنائية الهامش والمركز٬ أو الأقاليم والعاصمة، كما كان لتجربة شعراء السبعينيات٬ تجربة شعرية حقيقية٬ حيث أصبح النص الشعري هو القضية الأساسية٬ ويتم النظر إلي كل الشعراء داخل هذه الكتلة بسمات عامة دون أن تركز علي كل شاعر بحدة.

وأشعار «القصاص»، أن الشعر بالنسبة إليه مسألة وجود وحياة٬ فلا أستطيع أن أحتمل وجودي دون الشعر٬ فالشعر يمنحني الدافع والقوة للحياة٬ ولا انفصال هنا بين الهم الحياتي المعاش وبين الهم الشعري.

وأكد على أن تجربة مجلة إضاءة 77 قدمت درس مهم جدًا في سياق العمل الجماعي النوعي٬ كما قدمت فكرة التنوع داخل الكتلة٬ ورغم أن أربعة شعراء كونوا المجلة وتجربتها٬ إلا أنهم تخطوا المخاوف من أن يصبحوا نسخا من بعضهم البعض٬ فهذه الكتلة حفظت لكل شاعر تميزه وملامحه الخاصة علي مدي التجربة كلها.
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص
جمال القصاص

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

الطفل المعتدى عليه بأسوان يفجر مفاجأة فى واقعة إلقاءه بـ«عجانة فرن»

«المصل واللقاح»: علاج كورونا فعال بنسبة 80% فقط

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

يسرى عبدالله: نص جمال القصاص يستقى عوالمه من الحياة

اليوم.. حفل توقيع وإطلاق رواية «سماءٌ وسبعةُ بحور»

ناصر عراق يقرأ فصلًا من روايته «اللوكاندة» أونلاين..الليلة

الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا