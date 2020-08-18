جمال القصاص: الشعر بالنسبة لى مسألة وجود وحياة

قال الشاعر جمال القصاص٬ خلال اللقاء الذي نظمته ورشة الزيتون الأدبية٬ للاحتفال بتجربته الشعرية التي تصل إلى نصف قرن: «بدأت رحلتي الشعرية مع مجلة إضاءة 77 مع جيل السبعينيات الشعري في مصر٬ وأن تجربة المجلة تعد إضافة كبيرة للمشهد الشعري علي المستوي العربي والمصري».وأضاف: «كان لمجلة إضاءة 77 دور كبير في تشكيل وتجسيد تجربة جيل السبعينيات الشعري٬ وتشكيل لبنته الأولي٬ خاصة وأن هذه التجربة دشنت في فترة استثنائية٬ في تاريخ مصر المعاصر٬ ففي هذه الفترة تم اعتقال أغلب المثقفين المصريين وأساتذة الجامعات٬ وتحويلهم للأعمال الإدارية، هذه الفترة كانت فترة طاردة في تاريخ مصر الراهن، وشهدت أعنف المظاهرات والتي شارك فيها حتي الأطفال٬ وهي مظاهرات الخبز في 1977».وعن سمات شعراء السبعينيات، أوضح «القصاص»: «تجمع شعراء السبعينيات: حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام٬ وأنا حول مجموعة من الأفكار٬ ورغم ذلك كان لكل شاعر منا عطاء معين وإن جمعتنا أفكار واحدة٬ ولم تقف أمامنا ثنائية الهامش والمركز٬ أو الأقاليم والعاصمة، كما كان لتجربة شعراء السبعينيات٬ تجربة شعرية حقيقية٬ حيث أصبح النص الشعري هو القضية الأساسية٬ ويتم النظر إلي كل الشعراء داخل هذه الكتلة بسمات عامة دون أن تركز علي كل شاعر بحدة.وأشعار «القصاص»، أن الشعر بالنسبة إليه مسألة وجود وحياة٬ فلا أستطيع أن أحتمل وجودي دون الشعر٬ فالشعر يمنحني الدافع والقوة للحياة٬ ولا انفصال هنا بين الهم الحياتي المعاش وبين الهم الشعري.وأكد على أن تجربة مجلة إضاءة 77 قدمت درس مهم جدًا في سياق العمل الجماعي النوعي٬ كما قدمت فكرة التنوع داخل الكتلة٬ ورغم أن أربعة شعراء كونوا المجلة وتجربتها٬ إلا أنهم تخطوا المخاوف من أن يصبحوا نسخا من بعضهم البعض٬ فهذه الكتلة حفظت لكل شاعر تميزه وملامحه الخاصة علي مدي التجربة كلها.