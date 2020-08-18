«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:06 ص
وكالاتطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 27
كاترين 33 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 25
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 36 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 25
نخل 37 18
نويبع 38 28
طابا 36 27
كاترين 33 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 25
قنا 41 27
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 36 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30