«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يشهد طقس معتدل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 31 25وادى النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 30 24السلوم 32 23سيوة 37 21بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 24الاسماعيلية 35 22السويس 35 24العريش 32 23رفح 32 23رأس سدر 35 25نخل 37 18نويبع 38 28طابا 36 27كاترين 33 18الطور 35 26شرم الشيخ 38 30الغردقة 39 29مرسى علم 38 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 37 24أسيوط 38 25سوهاج 39 25قنا 41 27الأقصر 41 28أسوان 42 29إدفو 42 29أبوسمبل 41 27الوادي الجديد 41 26شلاتين 38 28أبو رماد 36 29حلايب 35 30راس حدربة 35 30