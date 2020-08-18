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إسرائيل تطلب من واشنطن عدم بيع طائرات «أف 35» للإمارات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:13 ص
طائرات أف 35
طائرات أف 35
وكالات
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة تل أبيب طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع طائرات "أف 35" للإمارات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن "طلب الحكومة الإسرائيلية يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل".

وبحسب المسؤولين، "ضغطت دول الخليج في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات".

وأضافت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية".

وأكدت، أن "إسرائيل تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة".

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