رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع ملحوظ فى إصابات ووفيات كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:40 ص
كورونا بالولايات
كورونا بالولايات المتحدة
أ ش أ
طباعة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 41893 إصابة جديدة بفيروس مقارنة مع 54686 حالة، و654 حالة وفاة مقارنة مع 1150 أمس.

و حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قالت المراكز، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 654 إلى 169350 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات 5 ملايين و382125 بزيادة 41893 حالة عن الإحصاء السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وسجلت البلاد 360 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، في انخفاض عن الذروة الأسبوعية التي تجاوزت 468 ألفًا في منتصف يوليو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

«المصل واللقاح»: علاج كورونا فعال بنسبة 80% فقط

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا

أسرة صبري موسى تكلف حسام لطفي للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)

ابنة علي الراعي: والدي لم يعترف بأدب المرأة والرجل فكلاهما يكونان المجتمع