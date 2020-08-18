المدرسة الأسقفية تستعين بمدربين أجانب لرفع كفاءة معلميها

تستعد المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لبدء العام الدراسى الجديد، إذ نظمت تدريبًا لمعلمى الكمبيوتر واللغات من خلال الاستعانة بمدربين مصريين وأجانب.من جانبه، أكد مجدى أبوالسعد، مدير المدرسة، أن "التدريب يستهدف رفع كفاءة المعلمين، إذ دربنا 60 معلمًا حتى الآن على مهارات وبرامج الكمبيوتر والتدريس عن بعد، وهى المستجدات التى فرضها وباء كوفيد 19 على العملية التعليمية".وأضاف أبوالسعد، فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم، أنه "تم استقدام مدربين أجانب لتطوير معلمى اللغات بالمدرسة من خلال متحدثى اللغة الأصليين".المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابطًا عمليًا يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا، والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.