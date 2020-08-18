رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المدرسة الأسقفية تستعين بمدربين أجانب لرفع كفاءة معلميها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:07 ص
المدرسة الأسقفية
المدرسة الأسقفية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
تستعد المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لبدء العام الدراسى الجديد، إذ نظمت تدريبًا لمعلمى الكمبيوتر واللغات من خلال الاستعانة بمدربين مصريين وأجانب.

من جانبه، أكد مجدى أبوالسعد، مدير المدرسة، أن "التدريب يستهدف رفع كفاءة المعلمين، إذ دربنا 60 معلمًا حتى الآن على مهارات وبرامج الكمبيوتر والتدريس عن بعد، وهى المستجدات التى فرضها وباء كوفيد 19 على العملية التعليمية".

وأضاف أبوالسعد، فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم، أنه "تم استقدام مدربين أجانب لتطوير معلمى اللغات بالمدرسة من خلال متحدثى اللغة الأصليين".

المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابطًا عمليًا يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا، والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

غرق شاب في العجمي.. وقوات الإنقاذ تبحث عن جثمانه

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرسان الشرق تروى حكاية «ريا وسكينة» بالأوبرا

أسرة صبري موسى تكلف حسام لطفي للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)

ابنة علي الراعي: والدي لم يعترف بأدب المرأة والرجل فكلاهما يكونان المجتمع