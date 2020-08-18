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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المصليحى»: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:43 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

وطالب وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.

المستندات المطلوبة:

أولاً: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية.
بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ
برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ثانيًا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر.
شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.

صورة البطاقة التموينية.

ثالثًا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية.
بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها

رابعًا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية
إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها

خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية
شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية.
شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن
صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

سابعا: تظلمات جمارك عالية
شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة

صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.

ثامنا: تظلمات ضرائب عالية.
شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

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