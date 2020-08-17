«المهن الموسيقية» ترفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، رفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش، لمزاولته المهنة دون تصريح بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل.كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق، لطرحه أغنية مع «شاكوش» غير المصرح له بالعمل من النقابة، وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.