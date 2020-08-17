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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأمريكية شيفرون

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:40 م
النفط
النفط
وكالات
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قال مصدر مطلع إن العراق يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأمريكية شيفرون للبحث عن النفط في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الاتفاق يجسّد اهتمام شركة شيفرون بالبحث عن النفط في الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، ولن تشمل المذكرة المناطق التي تضم بالفعل حقول نفط أو مناطق تم الاتفاق على الاستكشاف فيها.

كانت شيفرون قد بدأت المحادثات مع العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ عامين، واستأنفت الاجتماعات مع مسؤولي وزارة النفط العراقية مؤخرا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن وصول شركة شيفرون إلى مرحلة إنتاج النفط في العراق سيحتاج إلى سنوات، ولكن الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترغب في الاستفادة من التراجع الحالي لأسعار النفط من أجل الحصول على حقوق التنقيب عن النفط العراقي الذي يتسم بجودته بأفضل الشروط، في حين حولت شركات النفط الأوروبية اهتمامها نحو مصادر الطاقة النظيفة، وقلصت شركة إكسون موبيل الأمريكية نفقاتها الاستثمارية..

وذكرت بلومبرج أن موقع داو جونز الإخباري كان قد أشار إلى مذكرة التفاهم المنتظرة بين العراق وشركة شيفرون في وقت سابق، مضيفة أنه من المقرر إعلانها رسميًا خلال الأسبوع الحالي عندما يزور رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي العاصمة الأمريكية واشنطن.

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