التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والتصريح بدفن الجثة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة البيطاش ووجود متوفي، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ه. ا، 22 سنة"، بطعن في الصدر مما أدى إلى تهتك ونزيف داخلى.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم كان يتعاطى مواد مخدرة وقت الواقعة وقام بفتح سلاح أبيض على المجنى عليه، وطعنه مما أودى بحياته على الفور، وتم نقله إلى مشرحة الإسعاف، وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.