نص قرار «التموين» بتخفيض وزن الخبز وتحديد سعره ومعدل إنتاجية جوال الدقيق

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرحها 3 أنواع من الخبز المدعم أنواع من الخبز وهما الرغيف "الماو الطرى" الذى يتم وضع الخبز وهو عجين فى الطاولة على "ردة" قبل الطهي في الفرن، وخبز "الماو الملدن" ويتم وضع أيضا الخبز وهو عجين فى الطاولة على "ردة" قبل الطهى ولكن هذا النوع من الخبز "ملدن"، ويتم أيضا إنتاج نوع ثالث وهو الخبز "المجرى"، حيث يتم وضع هذا الخبز وهو عجين فى الطاولة على دقيق بدلا من "الردة" وهذا النوع من الخبز يتم إنتاجه فى غالبية المحافظات الساحلية التى يميل المواطنون فيها إلى ذلك.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أنه بناءً على مطالب عديدة وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها للچوال الواحد، وزيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار وأجور العمالة والتي نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، وكذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز، وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتشجيعًا لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.كما أعادت احتساب معدل إنتاجية الچوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع إلى 1450 رغيفا بدلًا من 1250 رغيفا فى الچوال الواحد.الجدير بالذكر أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل چوال طبقًا للتعديلات الأخيرة سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز؛ لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة إليه يوميًا، وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري، خاصة مع قيام وزارة التموين بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدى المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.كما تم التأكيد على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بـ5 قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرق التكلفة والتى تصل لأكثر من 50 قرشا فى الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يوميًا بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد فى اليوم، ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلها اقتضت الحاجة او الضرورة.كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت تحديد وزن الرغيف 90 جراما بدلا من 110، مع زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.