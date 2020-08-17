زاهي حواس: الادعاء بأن توت عنخ آمون عبراني «خيانة عظمى»

رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، ووزير الآثار الأسبق، على الادعاء بأن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "لا يقول ذلك إلا شخص مجنون، فـ أم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35، وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يمكن القول إن هناك ملكا مصريا عبرانيا، ومن يقول ذلك خيانة عظمى، لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريون".وعلق حواس، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، على تصريحات إيلون ماسك، التي قال فيها إن الأهرامات بناها الفضائيون، قائلا: "معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليلا حول تصريحاته عن الأهرامات".وأكد حواس، أن بناة الأهرامات مصريون، أنها لم تبنى بالسخرة كما ادعى البعض، مردفا: "لو اتبنت بالسخرة أو بناها عبيد كانوا هيتدفنوا بجوارها تكريما لهم".