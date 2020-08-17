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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الانتخابات الأمريكية تعطل انفصال كيم كارداشيان: كل الدعم لزوجي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:31 م
كيم كارداشيان وزوجها
كيم كارداشيان وزوجها
منة سالم
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أعلنت كيم كارداشيان دعمها لزوجها مطرب الراب كاني ويست الذي أعلن مؤخرًا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن كيم كاردشيان تعاني من مخاوف وقلق وتوتر شديد بسبب صحة القوى العقلية لزوجها، بعدما فوجئت بقرار ترشحه لمنصب الرئاسة في اللحظات الأخيرة.

أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن نجمة تليفزيون الواقع تراجعت في الوقت الحالي عن اتخاذ أي خطوة بشأن الطلاق من زوجها كاني ويست، معلنة دعمها له بالرغم من الخلافات الزوجية الشديدة التي عاشها الثنائي بعد أول تجمع انتخابي له.

يشار إلى أن كاردشيان أعلنت في الأيام الماضية نيتها الانفصال عن زوجها مغني الراب الشهير بعد محاولات إقناعه بالعلاج النفسي والمخاطر التي سيَعيشها بسبب خلل صحته العقلية، لكن كاني لم يستمع إليها.

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