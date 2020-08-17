خالد عبدالغفار: 30 يومًا للجامعات لوضع نموذج التعليم الهجين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم العمل بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه وبين التعليم عن بُعد.وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc: "انتهينا من دراسات ونموذج للتعليم الهجين السبت الماضي، وتم اعتماد النظام والاتفاق على أنه خلال 30 يومًا مطلوب من كل جامعة وكلية وضع نموذج لها يتماشى مع التعليم الهجين، ومنها وجود الطلاب في الحرم الجامعي في أوقات مختلفة على مدار اليوم".وأكد أنه خلال هذا العام سنفتح جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال الطلاب، وهى جامعات متميزة وذكية تحاكي كل جامعات العالم، وأن هناك اتفاقيات دولية يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة تنتج عنها شهادات مزدوجة من الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج، موضحًا أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في إنشاء الجامعات الجديدة والمؤسسات التعليمية قادرة على بناء إنسان عصري.