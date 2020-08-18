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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشروع قانون لحل أزمة «التصالح فى مخالفات البناء»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:01 ص
إيهاب السلاب
إيهاب السلاب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تقدم النائب إيهاب السلاب عضو مجلس النواب، و٦٠ نائبًا بالمجلس، بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه إيذاء ما تبين من وجود إشكالية في تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء من قبل الجهات الإدارية المختصة وذلك بوجود تفاوت واضح فى التسعير لقيمة التصالح بين المحافظات بعضها البعض فى المدن والقرى المجاورة والتابعة لمحافظات مختلفة وكذا في تطبيق القانون على المسئول عن المخالفة أو القاطن فى العقار فأصبح لزامًا على المشرع التدخل لحل تلك الإشكاليات لكى تتوافق مع أحكام الدستور وبناءًا عليه تم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء لنتدارك تلك الإشكاليات.

وقد أتى مشروع القانون المقدم على النحو التالى:

«المادة الأولى»
تضاف الى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء النصوص الآتية:

المادة الثالثة فقرة أخيرة:
ويقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع من مرتكب المخالفة الحقيقي أو من الصادر باسمه الإجراءات

المادة الخامسة فقرة أخيرة:
ولا يكون تحديد السعر نهائيا إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط.

المادة السادسة فقرة أخيرة:
وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة غير مرتكب المخالفة الحقيقي أو الصادر باسمه الإجراءات بأى مبالغ مالية ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون

«المادة الثانية»
تسرى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 2019 على المخالفات التي تمت بعد الأول من يناير لعام 2017.
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية

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