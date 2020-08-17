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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال شيحة: نتائج اللقاح الروسي ستظهر قريبًا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:12 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أحلام عبدالرحمن
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وجّه الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بكلية طب جامعة المنصورة، الشكر للعلماء الروس قائلًا: "هناك لقاح حقيقي تم تسجيله في روسيا، ونَتائجه ستظهر قريبًا جدًا ستظهر لقاحات أكسفورد والصين والولايات المتحدة".

أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "اللقاح الروسي قد يحدث فرقا مع البشرية ولا أرى أي مانع من تجريبه".

تابع: "جائحة كورونا أزمة كبرى وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق قفزة في البحث العلمي بمصر في مجال تصنيع اللقاحات"، لافتًا إلى أنه كل 10 سنين يحدث وباء، ونريد أن تكون مصر مع الدول العظمي عند حدوث جائحة لا قدر الله بعد 10 سنوات.

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