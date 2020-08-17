جمال شيحة: نتائج اللقاح الروسي ستظهر قريبًا

وجّه الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بكلية طب جامعة المنصورة، الشكر للعلماء الروس قائلًا: "هناك لقاح حقيقي تم تسجيله في روسيا، ونَتائجه ستظهر قريبًا جدًا ستظهر لقاحات أكسفورد والصين والولايات المتحدة".أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "اللقاح الروسي قد يحدث فرقا مع البشرية ولا أرى أي مانع من تجريبه".تابع: "جائحة كورونا أزمة كبرى وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق قفزة في البحث العلمي بمصر في مجال تصنيع اللقاحات"، لافتًا إلى أنه كل 10 سنين يحدث وباء، ونريد أن تكون مصر مع الدول العظمي عند حدوث جائحة لا قدر الله بعد 10 سنوات.