«التموين»: سعر رغيف الخبز 5 قروش

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا، تطبيق قرار تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق لأصحاب المخابز مع الالتزام بالمواصفات القياسية لوزن الرغيف البلدي المدعم 90 جراما، مؤكدة أن التكلفة الفعلية للرغيف تصل لما يقرب من 67 قرشا، ويصرف للمواطن بـ5 قروش وسيظل السعر ثابتا، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا، موضحة أن سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على مطالب عديدة وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز، تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية، والاتفاق على إعادة احتساب التكلفة لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها للچوال الواحد، وزيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت فى الغاز أو السولار أو أجور العمالة التي نادى بها كثيرًا اصحاب المخابز، وكذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتشجيعًا لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية، وإعادة احتساب معدل إنتاجية الجوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع لـ١٤٥٠ رغيفا بدلًا من ١٢٥٠ فى الجوال الواحد.يذكر أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل جوال طبقًا للتعديلات الأخيرة سيؤدي لزيادة تنافسية بين المخابز، لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة إليه يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري، خاصة مع قيام وزارة التموين بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان أحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر، مع التأكيد على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمسة قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرق التكلفة التي تصل لأكثر من (٥٠ قرشا) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يوميًا بعدد ٥ أرغفة للفرد الواحد في اليوم، ويعاد النظر بهذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلها كلما اقتضت الحاجة أو عند الضرورة.