أزمة فى الوادى الجديد بسبب أسعار البلح مع اقتراب موسم الحصاد

تتضارب أسعار التمور بمحافظة الوادي الجديد يومًا تلو الأخر بعد نضج المحصول واقتراب موسم الجمع والحصاد بجميع مراكز المحافظة، ما أدى إلى أزمة كبيرة.وأكد محمد محروس، من أبناء مركز الخارجة، أن بعض التجار بدأت في الجمع الأولي بعد نضج المحصول بسعر 8 جنيهات حتى 9 جنيهاتن لافتًا إلى أن هذا السعر يعرض الفلاح خسائر هائلة بعد الاهتمام الكبير الذي يشهده الفلاح الواحاتي بمزارع النخيل الخاصه به والتي تكلفه الكثير والكثير من المصروفات على خدمة النخيل.وقال المهندس سامح عوض، أحد التجار بمركز الداخلة، إن أسعار البلح والتمور هذا العام ستكون مثل العام الماضي تتراوح من 10 جنيهات وحتى 12 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أنها من المفترض تتعدى 15 جنيهًا للكيلو الواحد، كونه المحصول الاستراتيجي والرئيسي للمحافظة.وأكد المهندس موسى الشامي، مدير الجمعية التعاونية الزراعية بمركز الداخلة، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسعار البلح والتمور هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع محافظ الوادي الجديد لطرح الأسعار المناسبة والتي ترضي جميع الأطراف خلال هذا العام، مؤكدا أنه خلال نهاية الأسبوع.ويعتبر محصول البلح والتمور محصولًا استراتيجيًا بالوادي الجديد؛ نظرًا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، و527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة تعبئة وتغليف التمر على مستوى المراكز الإدارية الخمسة حسب أخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.