انفجار عبوة في الصدر شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الإثنين، بأن عبوة انفجرت في مدينة الصدر شرقي بغداد.وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إن عبوة صوتية انفجرت اليوم بالقرب من فلكة ٥٥ ضمن مدينة الصدر ب‍بغداد، من دون وقوع أي إصابات.وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.