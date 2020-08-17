عبدالغفار: كورونا مستمر معنا قرابة العام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بعض مستشفيات عزل مرضى كورونا توجد بها حالتان أو ثلاث، ولذا يتم نقلهم لمستشفى آخر، وتجهيز المستشفيات لاستقبال المرضى الآخرين، ولفت إلى أن فيروس كورونا قد يستمر لمدة عام.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء العديد من الجراحات التي تأخرت بسبب فيروس كورونا وكذلك الحالات العاجلة.وأكد أنه سيتم تقييم أزمة فيروس كورونا خلال بداية شهر سبتمبر المقبل، وتدريب أطباء الصف الأول والثاني والثالث لنقل خبرات التعامل مع الأوبئة وخاصة كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا مستمر في مصر لقرابة عام كامل، وهناك أدوار مخصصة للعزل في كافة المستشفيات الجامعية.