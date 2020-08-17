وكيل مروان محسن يكشف موقفه من الانتقال إلى بيراميدز

قال تامر النحاس، وكيل اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، إن مروان محسن أحد أهم مهاجمي مصر في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مروان محسن يتبقى في عقده مع النادي الأهلي عام واحد.وأضاف تامر النحاس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين: "أن النادي الأهلي جدد له 3 مواسم ومستمر مع النادي الأهلي لـ 3 سنوات، ولا توجد أخبار عن انتقاله إلى بيراميدز".وأشار إلى أن وليد أزارو كان يهدر الكثير من الفرص المحققة، ولكن مروان محسن لا تصل له فرص لإحراز الأهداف.وأوضح أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي 100 مليون جنيه.