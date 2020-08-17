سياسي ليبي: مصر الدرع الآمن والحائط الأخير لحماية ظهورنا

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن مصر تمثل الدرع الآمن لليبيا والحائط الأخير الذي يحمي ظهور الليبيين، وذلك بعدما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن "مدينتي سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري".وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الاتفاق التركي القطري مع حكومة الوفاق، لتعزيز قدرات تشكيلاتها العسكرية، يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة للخطة التركية.وتوقع قيام "حرب سرت الكبرى"، معلقًا: "الليبيون مستعدون للذود عن الوطن حتى آخر قطرة من دمائهم".