البحرين تدين انتهاكات تركيا على سيادة العراق

أدان مجلس الوزراء البحريني، الانتهاكات التركية على سيادة العراق بالقصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، لما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة العراق وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا ضرورة احترام كامل سيادة العراق وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.كما استنكر مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه الأسبوعي، التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي لا تصب في صالح استقرار المنطقة، فضلًا عن كونها تدخلًا مرفوضًا في شأن داخلي وقرارات سيادية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدًا المجلس وقوف مملكة البحرين ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مجلس الوزراء هنأ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الإنجاز الدبلوماسي بالإعلان عن التوصل لاتفاق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، مشيدًا بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشقيقة وبما تم الاتفاق عليه لما من شأنه تعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط وفتح آفاق الاستقرار في هذا الجزء من العالم.من جانب آخر فقد أدان مجلس الوزراء بشدة استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا المجلس تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها ضد أي تهديد يطال أمنها واستقرارها، فأمن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ.