«الديهي» يكشف عن موعد نقل الهيئات والمؤسسات إلى العاصمة الجديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في شهر أغسطس من العام المقبل 2021، ستنتقل الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حينما تكون العاصمة جاهزة لاستقبال الهيئات والمؤسسات الحكومية، والبرلمان بغرفتيه شيوخ ونواب، وهيئة الرئاسة.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن العاصمة الجديدة ولدت من رحم القديمة، بينما القاهرة التاريخية يعاد بناؤها بعدما أصبح المعيشة والتنقل بها من المستحيلات.وتابع أن الدولة تفرغ القاهرة من الازدحام، بعدما تحولت لمجموعة ضخمة من الكباري والأنفاق، ولا يمكن أن يستمر الوضع إلى ما هو عليه الآن وذلك بعد 1150 سنة من بناء جوهر الصقلي للقاهرة التاريخية.وأوضح أن العاصمة تتحول لتكون على غرار عواصم العالم، كأول عاصمة رقمية ذكية تُدار بالقواعد الرقمية لكل الإنشاءات والمحاور والطرق، حيث تقوم الدولة بالتدريب وانتقاء العناصر التي تليق بإدارة العاصمة الجديدة.