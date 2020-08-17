كاتب ليبي يكشف سبب جولة وزيري الدفاع التركي والقطري بطرابلس

قال الكاتب الصحفي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن جولة وزيري الدفاع التركي والقطري في عدد من المعسكرات بطرابلس، تؤكد أنهم أصحاب الكلمة العليا والنافذة في العاصمة الليبية.وأكد خلال حواره لقناة الغد، أن الزيارة تأتي لتعزيز موقف الميليشيات والمرتزقة الموجودين على الأرض الليبية، تجاه تصعيد مباشر والذهاب بعيدًا إلى ما بعد سرت، للذهاب تجاه السيطرة على الموانئ النفطية والهلال النفطي، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي.ووفقا لما ذكرته فضائية مداد نيوز، فإن هذه الزيارة تؤكد طبيعة التحالف الراعي للإرهاب في ليبيا.واستطرد: هناك عدة قضايا يفترض بتلك الزيارة معالجتها، من بينها لجم الميليشيات المتصارعة في طرابلس التي تهدد صراعاتها حكومة السراج، الذي بات يتعرض لتهديدات صريحة من بعض أطرافها.