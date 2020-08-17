خالد أبوبكر مهاجمًا الإخوان: «يشككون في علاقة الدولة بالمواطن»

شن الإعلامي خالد أبوبكر، هجومًا حادًا على قنوات الإخوان المضللة بعد محاولاتهم بث أخبار مضللة لضرب الثقة بين المواطن والحكومة، وخاصة فيما يتعلق بأسباب رفع أسعار تذاكر المترو.وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON" اليوم الإثنين، إن الإخوان يحاولون التشكيك فى علاقة الدولة بالمواطن، ويتجاهلون دائما حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.ولفت خالد أبوبكر إلى أن تكلفة هذه المشروعات ضخمة جدًّا، والدولة تعمل على ضمان استمرارية الخدمة والانضباط وإنشاء محطات نظيفة، وبالتالي من الطبيعي أن يشارك المواطن الدولة في التكلفة حتى يحصل على خدمة محترمة وراقية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.