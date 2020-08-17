الغزالي: بلبيس تمتلك مقومات طبيعية وبشرية لتصبح أكبر المدن الصناعية

ناشد المهندس عبدالله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أصحاب المصانع بالمنطقة بضرورة التقدم في توصيل الصرف الصحي إلى محطة مياه المنطقة.وأضاف الغزالي، لـ"الدستور"، أن منطقة بلبيس الصناعية تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية لكي تصبح من كبرى المدن الصناعية في مصر، لافتًا إلى أن المنطقة تمتلك عمالة كثيرة مدربة، بالإضافة إلى توافر المواد الخام التي تساعد على الصناعة.وتابع رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أن مصانع المنطقة متخذة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العمال من فيروس كورونا، فضلا عن رفع قدرة الطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى أن المصانع شهدت حالة من الركود جراء أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية.