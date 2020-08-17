رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخميس المقبل.. استئناف تصوير «شريط 6» بعد توقف طويل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:11 م
شريط 6
شريط 6
حسين الجندي
طباعة
قال المنتج أحمد عبد الباسط، إنه سيتم استئناف تصوير الفيلم السينمائي الجديد "شريط 6"، الخميس المقبل، والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير خالد الصاوي، على أن يعرض عقب الانتهاء من تصويره مباشرة.

وأضاف عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم الإثنين، أن الفيلم قد توقف تصويره أشهر قليلة بسبب الظروف التي مرت بها مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأسبوع المتبقي بالكامل ليدخل العمل مرحلة الميكساج والمونتاج.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان سليمان عيد، وهبة عبد الغنى، ووائل عبد العزيز، وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحها.. كلمات أغنية «أماكن السهر» لـ عمرو دياب

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين» توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

غرق شاب في العجمي.. وقوات الإنقاذ تبحث عن جثمانه

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)

ابنة علي الراعي: والدي لم يعترف بأدب المرأة والرجل فكلاهما يكونان المجتمع

«فى البيت» قصة تشيخوف عن صراع الأجيال

ميسرة صلاح الدين: عودة المسرح تشبه البعث.. والفن تعبير عن الحياة (حوار)