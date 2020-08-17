الخميس المقبل.. استئناف تصوير «شريط 6» بعد توقف طويل

قال المنتج أحمد عبد الباسط، إنه سيتم استئناف تصوير الفيلم السينمائي الجديد "شريط 6"، الخميس المقبل، والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير خالد الصاوي، على أن يعرض عقب الانتهاء من تصويره مباشرة.وأضاف عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم الإثنين، أن الفيلم قد توقف تصويره أشهر قليلة بسبب الظروف التي مرت بها مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأسبوع المتبقي بالكامل ليدخل العمل مرحلة الميكساج والمونتاج.فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان سليمان عيد، وهبة عبد الغنى، ووائل عبد العزيز، وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.