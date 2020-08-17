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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

رئيس هيئة مترو الأنفاق يكشف تفاصيل تخفيضات الاشتراكات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:48 م
الدكتور عصام والي
الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الأسعار الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر بـ39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط.

وتابع «والي» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات، حيث يتم منح تخفيض يصل لـ57 % عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل لـ57% لأكبر رحلة.

وأضاف: «الاستثناءات موجودة للطلبة وأسر الشهداء فالطالب يدفع 41 جنيها كل 3 شهور ليحصل على خصم يصل لـ97%»، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة بـ50 قرشا وفي الاشتراك تصل لـ15 قرش بتخفيض يصل لـ98.8 %.

وأشار إلى أن استثناء كبار السن موجود أيضا وفي الاشتراك يحصل على تخفيض 90% ويدفع 135 جنيه فقط، مؤكدا أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو فالدخل من التذاكر 2 مليار جنيه في السنة والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة وتكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار.

وأوضح أن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث، وتم شراء قطارات وتطوير الفشارات وتغيير بوابات الدخول والخطة المقبلة شراء 32 قطارا جديدا للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطارا بالخط الأول وتطوير المحطات ونظم الإشارة مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.

واختام أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة مؤكدا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

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