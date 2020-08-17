الأحزاب عن «تقسيم الدوائر الانتخابية»: يحقق التوازن بين الفردى والقائمة



بدوره، أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، القيادى بائتلاف دعم مصر، بمشروع القانون، وقال إن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ تختلف تمامًا عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى المحافظات.

وأضاف أنه جرت صياغة مشروع القانون وفقًا للدستور والقانون ومراعاة الوزن النسبى لعدد الناخبين داخل كل دائرة، والمقاعد المخصصة فى البرلمان، وأنه تم بذل جهد كبير لإخراجه بهذا الشكل الجيد الذى نرى أنه سيكون عاملًا مهما فى الوصول إلى مجلس نيابى قوى.

وذكر «رشاد» أن التعديلات التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية القديم صححت أيضًا الكثير من الأوضاع الخاطئة التى كانت داخل القانون، مؤكدًا أن القانون بهذا الشكل يعد أفضل النماذج التى ستجرى على أساسها انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون يستهدف إعلاء قيمة صوت الناخب والوصول إلى ممثلين حقيقيين عن الشارع المصرى، لديهم القبول، ويحظون باحترام وحب الجماهير، وأن يكونوا على قدر تطلعات ناخبيهم وطموحاتهم.

واختتم: «لا نشرع لنخبة، ولكننا نشرع لمواطن يريد أن يعيش فى أمن ورخاء، ولوطن نسعى جاهدين للنهوض به واستكمال مشروعنا الوطنى لصنع حضارة تليق به وبشعبه».

وعن رأى حزب الوفد فى مشروع القانون الجديد، قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب، إنه يصب فى مصلحة المواطن والمرشح، لأنه النظام الأقرب إلى مزاج وهوى الناخب المصرى، حيث يتيح له اختيار المرشح الذى يعرفه عن قرب فى دوائر انتخابية صغيرة، تسهل على المرشح والناخب عملية التواصل وعرض البرامج الانتخابية.





وأضاف أن الدوائر الصغيرة تمكن الناخبين من اختيار من يصلح من المرشحين لتمثيلهم بشكل أفضل، مقارنة بالدوائر الواسعة التى جرت على أساسها انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمر طبيعى بسبب قلة عدد المقاعد الانتخابية.

وذكر «الهضيبى» أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد الموافقة على القانون داخل اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

بدوره، ذكر الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع القانون الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين النظامين الفردى والقوائم.



وأضاف أن انتخاب ٢٨٤ مقعدًا بالنظام الفردى و٢٨٤ مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة هو أفضل المتاح، مع تقليل عدد من المقاعد بالمحافظات، وهو ما يفرض على المرشحين بذل مجهود أكبر لعرض برامجهم الانتخابية وجذب المواطنين وإقناعهم بمنحهم أصواتهم.



ولفت «أبوالعلا» إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ليس لديها أى تحفظات على مشروع القانون الجديد وأنها ستمنحه الضوء الأخضر متى طُرح للمناقشة خلال الجلسات العامة للبرلمان.



من جهته، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشروع القانون حقق الوزن النسبى للمقاعد الفردية، وكذلك يحفظ لكل دائرة مرشحيها، مما يضمن تمثيل جميع المرشحين فى مختلف الدوائر الانتخابية.





طالب «موسى» جميع الأحزاب بضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبى للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية، موضحًا أن الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون مناسبة جغرافيًا.

وطالب بأن تكون هناك موضوعية فى مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان وتغليب للمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن القانون لن يرضى جميع الأطراف، لذلك لا بد من التوافق فيما بين الأحزاب والقوى السياسية للتماشى مع التعديلات الجديدة.

وتابع «موسى»: «يجب أن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية، حتى تُجرى الانتخابات فى مناخ ديمقراطى يتسم بالشفافية والنزاهة، كالذى حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ التى نجحت فى تحقيق الصدى المطلوب».

وأشار إلى أن المشاركة الجماهيرية للناخبين فى الاستحقاقات الانتخابية أتت بثمارها وساهمت فى تصدير مشهد ديمقراطى عظيم يعكس وعى الشعب المصرى بمفهوم الانتخابات وأهمية المشاركة والنزول لاختيار من يمثلهم.

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، وذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ.وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى ١٤٣ دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و٤ دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٢٨٤ مقعدًا بالنظام الفردى، و٢٨٤ مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن القانون يستهدف انتخاب مجلس نواب بشكل جيد يخدم المواطنين، تنقسم مقاعده بين النظامين الفردى والقوائم، مضيفًا أن المحافظات لم يقل تمثيلها فى المقاعد، ولكن حدث توزيع لمقاعدها بين النظامين الفردى والقائمة.وأضاف أن سبب تأخر الائتلاف فى تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى تفضيله إتاحة الفرصة لغيره من القوى السياسية للتقدم به، لكنه ما لم يحدث حتى اقترب انتهاء الفصل التشريعى، الذى تنتهى به المدة القانونية للمجلس الحالى خلال الأيام المقبلة.وذكر أن من مميزات القوائم الانتخابية فى مشروع القانون الجديد الحفاظ على تمثيل الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، مشددًا على أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب جرت كتابته وفق أسس وقواعد الائتلاف المجردة عند مناقشة أى قانون بالأجندة التشريعية للائتلاف مع مراعاة الضوابط الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.وأكد أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أخذ وقتًا طويلًا، واشتركت فيه نخبة من خبراء القانون والدستور ورؤساء الأحزاب والنواب، وكذا خبراء آخرون من خارج مجلس النواب وأحزاب من خارج ائتلاف دعم مصر، للوصول إلى مساحة كبيرة من التوافق بين القوى السياسية.