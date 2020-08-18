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لايف ستايل

ما بين العصرية والتراث.. «إسراء» تسعى للوصول للعالمية بالأزياء النوبية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:14 ص
إسراء سيد سليمان
إسراء سيد سليمان
نور أيمن
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ما بين التراث والعصرية، عرّفت مصممة الأزياء النوبية إسراء سيد سليمان نفسها للجميع، تلك الفتاة التي كغيرها من النوبيات الذين يحاولون توصيل تراثهم باستمرار للعالم، لكن اختلفت لإسراء عنهم في جمعها بين العصرية والتراث بالملابس.

درست إسراء في مدرسة الصنايع 5 أعوام، قسم ملابس، ومن ثم التحقت بكلية الفنون التطبيقية قسم ملابس، وتخرجت عام 2019 بتقدير ممتاز على مشروع التخرج الخاص بها الذي كان يتمثل في الطابع النوبي الملفت للنظر بألوانه الجذابة.

بعد تخرجها عملت إسراء على توسيع مداركها بطريقتها الخاصة في الأزياء، حيث ترتدى ملابسها من تصميمها حاملة الطابع النوبي باختيارها لشكل الرسمة على الملابس، وبدأت بتنفيذ خط إنتاجها الخاص باسم "تونچل" ويعني جميل باللغة النوبية.

"أنا بتابع الفاشون شو بتاعت المصممين العالميين ونفسي أبقى في المكان ده واعمل كولكشن عن النوبة للعالم كله"، بهذه الكلمات أوضحت إسراء لـ"الدستور" أن هدفها توصيل فكرتها للعالم التي تتمثل في الجمع بين العصرية والتراث في زي نوبي، كما أن طابعها النوبي الخاص ساعدها في ذلك.

التراث النوبي جزء من الفن المصري، وقابل النوبيين فكرتها بترحيب كبير منهم وعلى اسم البراند وشكل المكس، فتعمل تصميم يجمع بين الفن النوبي والملابس عصرية، وتجمع الزخارف والملابس النوبية، وقالت، "بهتم بالألوان الموجودة في الفن النوبي وابدأ اعمل منها تصميم ملابس وتصميم طباعة أو تطريز أيا كانت التقنية اللي هستخدمها وبشوف اتجاهات الموضة ماشية وانسق الحاجتين مع بعض".

تعتبر الفكرة بالنسبة لها ليست مجرد أزياء عادية، حيث عندما ترتدي أزياء من تصميمها ورسوماتها الخاصة ولاقت فكرة تسويقها ردود أفعال كثيرة، كما أن ذلك أعطاها الفرصة للتحدث عن النوبة والفن النوبي، وتجعل الأشخاص ذات فضول دائم وتكثر الأسئلة حول أزيائها

أكثر ما يلفت انتباه الأشخاص لها هو استخدامها للألوان والزخارف، والألوان التي يتميز بها الفن النوبي هي ألوان كلها من الطبيعة المحيطة بالنوبة، الأزرق النيل والأصفر الشمس، الأخضر الزرع، والأحمر الجبال، وكذلك الزخارف ليست مجرد رسومات وأشكال، لكن لكل زخرفة دلالة ومعنى حتى طريقة بناء المنزل، فالزخارف النوبية على البيوت تشبه فكرة كتب المصريين القدماء في توثيق وتسجيل على الجدران، كذلك الأزياء للنساء.

تقول: الرسومات والزخارف لكل منها معنى، إن رسم النجوم الهلال يرمز للخير، والعقارب والتماسيح يمنعوا الحسد، والنيل رمز الخير، والنخل والزرع رمز للحياة والخصب، مشيرة إلى أن النوبيين يعتزوا بأصولهم ومتمسكون بالعادات والتقاليد في كل شيء مثل الملابس واللغة، ويأتي حلم إسراء الرئيسي في التعريف بتراث أهلها وفنهم المبهج والغني جدا.

ما بين التراث والعصرية، عرّفت مصممة الأزياء النوبية إسراء سيد سليمان نفسها للجميع، تلك الفتاة التي كغيرها من النوبيات الذين يحاولون توصيل تراثهم باستمرار للعالم، لكن اختلفت لإسراء عنهم في جمعها بين العصرية والتراث بالملابس.

درست إسراء في مدرسة الصنايع 5 أعوام، قسم ملابس، ومن ثم التحقت بكلية الفنون التطبيقية قسم ملابس، وتخرجت عام 2019 بتقدير ممتاز على مشروع التخرج الخاص بها الذي كان يتمثل في الطابع النوبي الملفت للنظر بألوانه الجذابة.
إسراء سيد سليمان
إسراء سيد سليمان
بعد تخرجها عملت إسراء على توسيع مداركها بطريقتها الخاصة في الأزياء، حيث ترتدى ملابسها من تصميمها حاملة الطابع النوبي باختيارها لشكل الرسمة على الملابس، وبدأت بتنفيذ خط إنتاجها الخاص باسم "تونچل" ويعني جميل باللغة النوبية.
التراث النوبي
التراث النوبي
"أنا بتابع الفاشون شو بتاعت المصممين العالميين ونفسي أبقى في المكان ده واعمل كولكشن عن النوبة للعالم كله"، بهذه الكلمات أوضحت إسراء لـ"الدستور" أن هدفها توصيل فكرتها للعالم التي تتمثل في الجمع بين العصرية والتراث في زي نوبي، كما أن طابعها النوبي الخاص ساعدها في ذلك.
التراث النوبي
التراث النوبي
التراث النوبي جزء من الفن المصري، وقابل النوبيين فكرتها بترحيب كبير منهم وعلى اسم البراند وشكل المكس، فتعمل تصميم يجمع بين الفن النوبي والملابس عصرية، وتجمع الزخارف والملابس النوبية، وقالت، "بهتم بالألوان الموجودة في الفن النوبي وابدأ اعمل منها تصميم ملابس وتصميم طباعة أو تطريز أيا كانت التقنية اللي هستخدمها وبشوف اتجاهات الموضة ماشية وانسق الحاجتين مع بعض".
إسراء سيد سليمان
إسراء سيد سليمان
تعتبر الفكرة بالنسبة لها ليست مجرد أزياء عادية، حيث عندما ترتدي أزياء من تصميمها ورسوماتها الخاصة ولاقت فكرة تسويقها ردود أفعال كثيرة، كما أن ذلك أعطاها الفرصة للتحدث عن النوبة والفن النوبي، وتجعل الأشخاص ذات فضول دائم وتكثر الأسئلة حول أزيائها
التراث النوبي
التراث النوبي
أكثر ما يلفت انتباه الأشخاص لها هو استخدامها للألوان والزخارف، والألوان التي يتميز بها الفن النوبي هي ألوان كلها من الطبيعة المحيطة بالنوبة، الأزرق النيل والأصفر الشمس، الأخضر الزرع، والأحمر الجبال، وكذلك الزخارف ليست مجرد رسومات وأشكال، لكن لكل زخرفة دلالة ومعنى حتى طريقة بناء المنزل، فالزخارف النوبية على البيوت تشبه فكرة كتب المصريين القدماء في توثيق وتسجيل على الجدران، كذلك الأزياء للنساء.
رسومات
رسومات
تقول: الرسومات والزخارف لكل منها معنى، إن رسم النجوم الهلال يرمز للخير، والعقارب والتماسيح يمنعوا الحسد، والنيل رمز الخير، والنخل والزرع رمز للحياة والخصب، مشيرة إلى أن النوبيين يعتزوا بأصولهم ومتمسكون بالعادات والتقاليد في كل شيء مثل الملابس واللغة، ويأتي حلم إسراء الرئيسي في التعريف بتراث أهلها وفنهم المبهج والغني جدا.

التراث النوبي
التراث النوبي

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