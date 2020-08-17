حسنى صالح: لم أختر بطل مسلسل السادات حتى الآن.. والعمل لا يزال فى طور الكتابة

■ بداية.. ماذا عن تجهيزك مسلسلًا دراميًا عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟

■ هل سيكون العمل امتدادًا لتجربة الراحل أحمد زكى فى فيلم «أيام السادات»؟



■ من الفنان الذى وقع عليه الاختيار ليلعب دور البطولة فى المسلسل الجديد؟

- أنا لم أرشّح أى فنان للمشاركة فى العمل بعد، فالمسلسل لا يزال فى طور الكتابة، وأنتظر أن ننجزها أولًا، ثم نبدأ عقب ذلك فى عرضه على جهة إنتاج، واختيار فريق العمل.

■ قدمت العديد من الأعمال الدرامية.. ما أقربها إلى قلبك؟

- أنا فخور بجميع أعمالى التى شاركت فيها كمصور أو مدير تصوير أو مخرج، لكن أقربها إلى قلبى مسلسلا «الرحايا» مع الراحل نور الشريف، و«شيخ العرب همام» مع يحيى الفخرانى، وأعتبر أن ميلادى الحقيقى كان فى الأول.

■ وهل هناك أى عمل غير راضٍ عنه؟

- أجد صعوبة كبيرة فى اختيار أعمالى الفنية، وأنتقى جيدًا ما أقدمه للمشاهد، وأمر بمراحل التجهيز والتحضير بقوة وجدية غير عادية، وأدخل فى صراعات قاسية مع نفسى للدرجة التى تجعلنى أنهض من نومى فزعًا لكى أُعدِّل مشهدًا، أو أتفق مع المؤلف.

لذلك كله لا يوجد فى مسيرتى ما أخجل منه أو غير راضٍ عنه، لكن هناك بعض المشاهد غير راضٍ عنها، بسبب ظروف إنتاجية وظروف عرض اضطرتنى لتقديمها بتلك الصورة.

■ مَنْ صاحب التأثير الأكبر على مسيرتك الفنية؟

- تأثرت جدًا بعملى مع المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، فهو بمثابة والدى وصديقى الذى تعلمت منه كل شىء، وبدايتى الإخراجية كانت فى مسلسل «عمرو بن العاص»، وفيه تعرفت على الفنان الكبير نور الشريف، الذى جمعنى به العديد من المواقف.

فأنا مثلًا كنت أحب أن أحكم الأمور بعقلى، بينما «نور» كان يحكم الأمور بقلبه، فهو كان عاطفيًا جدًا، وبصراحة كنت وقتها شريكًا فى الإنتاج، وكانت حسابات المكسب والخسارة تشغل تفكيرى، لذا كنا دائمًا نختلف فى بعض الأمور لكن بحب واحترام.

■ عملت مع العديد من النجوم.. من أقربهم إليك؟

- عملت مع العديد من النجوم، سواء حين كنت منتجًا فنيًا أو مخرجًا، ومنهم شكرى سرحان، ويحيى شاهين، ومحمود مرسى، ومن النجوم الحاليين نيللى كريم، ومصطفى شعبان، وأحمد الفيشاوى، وزينة، وأنا أحبهم جميعًا وأحترمهم.

لكن أكثر من أحببته من النجوم هو عبلة كامل بلا جدال، فهى من ناحية الفن متشبعة به، وممتلئة فنًا إلى آخرها، ومن الناحية الخلقية لا يوجد لها مثيل، ومن الناحية الإنسانية «بلسم»، فهى تمتلك نقاءً غير طبيعى، وكذلك سميرة عبدالعزيز، ومحمد رياض، وعمرو عبدالجليل.

■ إلى أى مدى استفدت من دراستك وخبرتك فى التصوير السينمائى بعد أن انتقلت إلى الإخراج؟

- المصور يُمثل عنصرًا مهمًا للغاية فى بناء أى عمل فنى، لأنه يمتلك عينًا مُختلفة، ترى الأشياء من منظور آخر، والأمر ذاته مع مخرج العمل، لكن الأخير له دور أشمل وأكبر، لذلك أنا عشت المرحلتين، ولم أعمل بشكل عشوائى.

■ يتسم العديد من أعمالك بمحاكاة واقع المجتمع المصرى.. لماذا؟

- هذه حقيقة، ولذلك تجد أن جميع أعمالى بها شىء يربطنى بها، سواء التى قدمتها عن الصعيد أو عن البيئات الأخرى، وقد يفسر ذلك خبرتى الاجتماعية وتجاربى الإنسانية، حيث مررت بظروف قاسية فى مسيرتى وتعرضت لمواقف صعبة، وفى النهاية هذا ما يصنع ما نحن عليه، فمجموع تجاربك يرسم شكل بصمتك فى الحياة وفى كل شىء.

■ هل أثر موروثك الثقافى على بصمتك الفنية؟

- أنا ابن هذا البلد، وأرى أن كل بيت شريف تربى على الأصول يصلح ليكون نموذجًا دراميًا للتعبير عن مصر، وأنه من المحتمل أن نشهد نماذج شاذة فى مجتمعنا هذا وارد فى أى مجتمع، فنحن مجتمع متنوع به المتدين والصوفى والقبطى والمحب للحياة.

نحن البلد الوحيد فى العالم الذى اجتمع فيه كل أنواع النبل، والدليل على ذلك أن الجميع يلفظون النماذج الشاذة، هذا البلد لا يقبل إلا بالأصالة والأصيل، لأن مصر أقدم دولة فى التاريخ، وربنا بيحبها وذكرها فى القرآن، لذلك يحميها، وهذا السر الذى يجعلها تعلو على أى بلد.

■ هل نحن بحاجة إلى أعمال درامية تعبر عن واقع المجتمع المصرى؟

- بكل تأكيد نحن فى حاجة ماسة لذلك، والدليل على ذلك أنه عندما تخلت المؤسسات عن دورها تجاه الدراما والإعلام اتجه العديد من الشباب إلى الدراما الغربية، فأصبح لدينا جيل ليس لديه أى انتماء حقيقى تجاه هذا البلد.

عندما قدمنا مسلسلًا واحدًا فقط مثل «الاختيار»، تأثر به ملايين الشباب ونجح فى الوصول إلى مختلف الفئات، بداية من الطفل إلى الشيخ الكبير، والتف الجميع حول قيم الوطنية والانتماء والتضحية، ورأينا أطفالنا الصغار يبكون ويتمنون أن يصبحوا ضباطًا مثل الشهيد البطل أحمد منسى، للانتقام له ولغيره من الأبطال.

هذا النوع من الفن له تأثير فى بناء العقول والوجدان، ولا تقابله أى صناعة أخرى. هذه المهنة لها التأثير الأكبر والأهم، ولا بد أن نتنبه إلى اختياراتنا، وفى رأيى أن من يتساهل فى اختياراته يرتكب جريمة فى حق نفسه وفى حق كل فرد داخل هذا الوطن.

■ ما مشكلة الدراما حاليًا من وجهة نظرك؟

- نحن هذه الأيام أفضل بكثير من ذى قبل، لكن العمل الناجح يقوم على ٣ مرتكزات: الورق، وأقصد به المؤلف والفكرة والقيمة والرسالة، ومخرج يستطيع استيعاب الورق وتكون لديه أدوات قوية وسليمة ويستطيع أن يوصل هذه الرسالة بشكل صحيح وطنيًا ومهنيًا وعلميًا وفنيًا وليس عشوائيًا، ومنتج يغطى نفقات العمل بقدر قيمته.

■ أنت أحد أبناء الصعيد.. فكيف ترى الأعمال التى ناقشت هذا المجتمع شديد الخصوصية؟

- الصعيد مجتمع متنوع ومتشعب وعاداته ولهجاته وسماته الشخصية تختلف من نجع إلى آخر، وكذلك تختلف عصبيتهم ونظرتهم للرجولة والجذور من نجع إلى آخر، وكى ترضى الجميع لا بد أن تمشى على القاعدة السليمة التى تحكم هذه القبائل والنجوع.

فى رأيى أنه لا يصلح للكتابة عن الصعيد إلا أبناؤه، لأنه حين يكتب أبناء الصعيد عنه قد ينتقدهم أبناء الإقليم نفسه فى جزئيات محددة ودقيقة لا يمكن لغير الصعيدى أن يرد عليها أو يناقشها، وقد يتسبب التناول الخاطئ لبعض الجزئيات فى حياة الصعيدى فى حدوث بعض المشاكل، لأن ما يراه ابن القاهرة أو الدلتا عاديًا قد يراه الصعيدى إهانة وهكذا.

■ كيف أثرت أسرتك على مسيرتك الإبداعية؟

- أنا من مواليد «نجع أبوشجرة» فى سوهاج، وتأثرت فى أعمالى بأسرة والدتى، كانت محافظة جدًا وصاحبة مبادئ، وأنا كنت معجبًا بانضباط أخوالى جدًا، وبطيبة أهل والدى.

■ هل هناك عمل من أعمالك يعبر عنك؟

- حتى الآن لا يوجد عمل يعبر عنى، لكن أتوقع أن أجسد ذلك من خلال عمل درامى فى المستقبل، أتمنى أن أنجح فى ذلك، لأنه لدى الكثير لأخبره للناس.

■ ما رؤيتك للدين وكيف يؤثر على حياتك؟

- أنا صوفى، وشيخى كان الشيخ أحمد البشرى، وتتلمذت على يديه وتلقيت عنه تعاليم الصوفية، ورغم أنى لست حريصًا على زيارة مقامات الأولياء، وأعتبرهم جميعًا صالحين، أحب زيارة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة، الدين جزء أصيل من تركيبتنا كمصريين، نحن أقدم دولة فى التاريخ وعلى هذه الأرض بزغ فجر الضمير والتفكير فى حياة أخرى بعد الموت.

■ هل تستمع للقرآن الكريم؟ ومن هو قارئك المفضل؟

- نعم أستمع للقرآن الكريم وأفضله بصوت الشيخ طه الفشنى أو عبدالباسط عبدالصمد، وفى الإنشاد الشيخ سيد النقشبندى، أما على مستوى الطرب الغنائى، فأنا من عشاق «الست» أم كلثوم.

■ من كاتبك المفضل؟

- نجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس. وتعلمت من نور الشريف أن أبدأ يومى بالقراءة، أفضل قراءة الروايات، خاصة أعمال دان براون، وهو مؤلف أمريكى لقصص الخيال والإثارة الممزوجة بطابع علمى وفلسفى حديث بأسلوب مشوق.

وأحب أعمال نجيب محفوظ، ولا أمل منها، ولو قرأتها ٢٠ مرة، هو أفضل عندى من أى كاتب حديث، وأحب أن أقرأ أيضًا للكاتب الكبير محمد منسى قنديل، فهو كاتب عظيم ولديه خيال رائع.

مسيرة فنية مشرفة يمتلكها المخرج حسنى صالح، بدأها فى كلية الفنون التطبيقية، التى درس بها التصوير السينمائى، لينطلق بعدها مشواره الفنى كمدير للتصوير فى عام ١٩٨٢.شارك فى أكثر من ٣٠ عملًا كمصور أو مدير تصوير، خاصة الأعمال الفنية التى أخرجها إسماعيل عبدالحافظ، كما عمل مديرًا للإنتاج الفنى، وشارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، مثل مسلسل «عمرو بن العاص» الذى جمعه بالفنان نور الشريف، وهى الصداقة التى نتج عنها ترشيحه لإخراج مسلسل «الرحايا»، الذى شهد تألقًا كبيرًا للصديقين، المخرج والفنان.أخرج «صالح» ٨ مسلسلات أشهرها «الرحايا» و«شيخ العرب همام» و«بت القبايل»، وفيلمًا وحيدًا اسمه «هو فيه كده»، ويعكف ابن محافظة سوهاج حاليًا على التجهيز لمسلسل فى طور الكتابة يتناول سيرة وحياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. عن هذه المسيرة الحافلة ومشروعه الجديد يتحدث «صالح» فى حواره التالى مع «الدستور».- نعم أعتزم تقديم عمل درامى جديد عن سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو فى طور الكتابة حاليًا بالتعاون مع بعض الزملاء، وأعِد ببذل جهد كبير فيه حتى نقدمه للجمهور بالصورة الأفضل، فى ظل أنه يتناول تاريخ شخصية مهمة جدًا فى حياة المصريين، تستحق أن نقدمها للأجيال الشابة، لتعرف تفاصيل مهمة ودقيقة فى حياة «بطل الحرب والسلام».ويتطلب العمل بكل تأكيد الإعداد الجيد ووضع استراتيجية شاملة، بحيث نحدد ما الذى نريده من هذا العمل، وما الذى نريد أن نسلط الضوء عليه ونقدمه للأجيال الشابة من خلال عرض حياة هذه الشخصية التاريخية.- مدة أى فيلم فى الأغلب ساعة ونصف الساعة أو ساعتان، وأرى أنه لا يمكن تقديم حياة إنسان مليئة بالمفارقات وبحب الوطن والعزيمة والتضحية فى هذه المدة الزمنية القصيرة، وأعتقد أن الفيلم يسقط الكثير من الأمور، حتى لو بدا أنه قدم لحياة بطل العمل على أكمل وجه.صحيح أنه لا يوجد أفضل من أحمد زكى لتجسيد أى شخصية تاريخية، لكن فيلمه «أيام السادات» لم يتعرض لجميع تفاصيل حياة الرئيس الراحل، لذلك سيتيح لنا المسلسل المنتظر تقديم الكثير من تفاصيل حياة «السادات» التى لا تكفيها ١٠٠ فيلم، لأنها مليئة بالعديد من المفارقات العجيبة منذ النشأة حتى الوفاة.