اليمن يدين هجمات «الحوثي» على السعودية

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية‏.وأكد وزير الإعلام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي، وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، واعتباره ضوءًا أخضر لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.وأشار الإرياني، إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رءوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.