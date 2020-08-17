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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:45 م
الدكتور سامي حجيج
الدكتور سامي حجيج
سميرة ابراهيم
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قال الطبيب ورئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة في بيروت، الدكتور سامي حجيج، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات والبعد الاجتماعي والمخالطة والاستهتار من قبل بعض الوافدين من الخارج والمقيمين.

وأضاف «حجيج»، في تصريحات لـ«الدستور»: «حسب الإحصاءات والإصابات اليومية تتجه الأمور الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في لبنان نحو الأسوأ، فبتاريخ ١٧٨٢٠٢٠ تم تسجيل ٤٥٦ حالة جديدة مثبتة، ليرتفع عدد الإصابات في لبنان إلى ٩٣٣٧ إصابة، وتسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى ١٠٥».

وأكد رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة، أن كورونا أصبح خارج السيطرة في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد، ولاستيعاب هذا التفشي تم تكليف المحافظين ورؤساء البلديات وخلايا الأزمة كل ضمن نطاقه لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تفشي هذا الوباء القاتل.
طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار
طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار
طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار
طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار

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