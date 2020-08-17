طبيب لبناني: إصابات كورونا زادت بسبب الاستهتار

قال الطبيب ورئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة في بيروت، الدكتور سامي حجيج، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات والبعد الاجتماعي والمخالطة والاستهتار من قبل بعض الوافدين من الخارج والمقيمين.وأضاف «حجيج»، في تصريحات لـ«الدستور»: «حسب الإحصاءات والإصابات اليومية تتجه الأمور الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في لبنان نحو الأسوأ، فبتاريخ ١٧٨٢٠٢٠ تم تسجيل ٤٥٦ حالة جديدة مثبتة، ليرتفع عدد الإصابات في لبنان إلى ٩٣٣٧ إصابة، وتسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى ١٠٥».وأكد رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة، أن كورونا أصبح خارج السيطرة في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد، ولاستيعاب هذا التفشي تم تكليف المحافظين ورؤساء البلديات وخلايا الأزمة كل ضمن نطاقه لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تفشي هذا الوباء القاتل.