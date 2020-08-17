أحمد موسى يدشن هاشتاج أردوغان جاب ورا

أطلق الإعلامي هاشتاج #أردوغان_جاب_ورا، بعد تصريحات الرئيس التركي عن التنسيق بين المخابرات المصرية والتركية.وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن أردوغان خدع الإخوان وأوهمهم بأنه لا علاقات تربطه مع مصر، ثم كشف فجأة في تعليقه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أن هناك تنسيقا معلوماتيا بين مصر وتركيا.واعتبر موسى، تصريحات أردوغان عن التنسيق مع مصر هو تراجع عن موقفه المعلن العدائي تجاه مصر.