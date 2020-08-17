رئيس البرلمان يوجه التحية للخطيب وجماهير الأهلي
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:27 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، قائلًا: «الخلوق والمحترم الكابتن محمود الخطيب الذي أمتعنا على مدار سنوات طويلة».
وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي.
وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي.