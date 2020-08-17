رئيس البرلمان يوجه التحية للخطيب وجماهير الأهلي

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، قائلًا: «الخلوق والمحترم الكابتن محمود الخطيب الذي أمتعنا على مدار سنوات طويلة».وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي.