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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بحبس رئيس موريتانيا السابق بسبب بيع جزيرة لتميم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:52 م
محمد ولد عبد العزيز،
محمد ولد عبد العزيز،
آية حسني
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اتهم البرلمان الموريتاني، الإثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بالفساد والتفريط بجزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وأفادت توقعات وفقا لقناة العربية، بحبس ولد عبدالعزيز بعد اتهام البرلمان لها بالتفريطه بجزيرة لـ«بن خليفة».

وتسلم ولد عبدالعزيز، شيكا قيمته 10 ملايين دولار خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية، وفق ما كشفت عنه مصادر لقناة العربية في وقت سابق، من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009- 2019.

وربطت هذه المصادر بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المتاخمة لحوض "أركين" أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.

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