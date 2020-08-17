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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دفعة جديدة من الكحول والكمامات بنقابة الصحفيين غدًا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:21 م
الكحول والكمامات
الكحول والكمامات
محمد جعفر
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة، من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي.

وقال أيمن عبدالمجيد، فى بيان، إنه يتوافر عبوات كمامات جراحية إنتاج مصنع قادر، سعر العلبة 30 جنيهًا، وتحوي 10 كمامات مغلفة ومعقمة.

وأضاف أيمن عبدالمجيد، أنه تم توفير كمامات n95، مخفضة بسعر 10 جنيهات فقط للقطعة، فيما يتوافر كحول 70%؜ سعة العبوة لتر بسعر 80 جنيهًا للتر، فيما يتوافر واقي الوجه بسعر 40 جنيهًا للقطعة.

وشدد عبدالمجيد، على أن ذلك يأتي في ضوء مواصلة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للشق الوقائي، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يطلبها الزملاء، إلى جانب جهودها في الشق العلاجي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وما سبقه من إصلاحات هيكلية وجذرية في مشروع العلاج.

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