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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الهجرة: فخورة بعودة المصريين فى الخارج للاستثمار ببلدهم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:40 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
الشيماء زيدان
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المهندس أشرف ضيف، صاحب استثمار وتنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية، من المستثمرين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد نجوم سلسلة "مصر تستطيع".

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين: "إنني فخورة وسعيدة بنموذج المستثمر المصري في الخارج، المهندس أشرف ضيف، المشارك في تنفيذ المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية".

وتابعت: "الاستثمار والتطوير في المنطقة اللوجستية بالغربية لم يأخذ في التنفيذ سوى عامين فقط"، مناشدة المواطنين بزيارة هذه المنطقة والاستمتاع بالخدمات المقدمة فيها من مول تجاري ودور عرض ونوادي للتريض والترفيه وغيرها من الخدمات الصحية والاقتصادية.

واستطردت: "أفخر كوزيرة للهجرة بأن المستثمرين المصريين في الخارج يعودون إلى بلدهم للاستثمار فيه.. رغم جائحة كورونا ما زالت مصر مستمرة في مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية، مما يؤكد حالة الحراك الاقتصادي داخل الدولة".

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