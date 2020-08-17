مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي: الإمارات خير سند لقضيتنا

أكد مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، أن الإمارات كانت منذ أيام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما زالت خير سند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى الآن.وأوضح المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، ثقته التامة بأن الإمارات لن تفرط بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ودعمه في كل المحافل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على الدور الإنساني والأيادي البيضاء لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في كل الأوقات.وقال المجلس إن الإمارات احتضنت، وتحتضن عددا كبيرا من الفلسطينيين على أرضها منذ عشرات السنين، مؤكدا ثقته المطلقة بموقف الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، مشددا على أن الإمارات دولة مستقلة وذات سيادة، ولها الحق في اختيار سياستها الخارجية وإبرام اتفاقيات بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.