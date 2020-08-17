محمد فايق عن رحيل «المغربي»: فقدنا أحد القوميين العرب

نعى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى المحامي عبدالعظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والأمين العام المساعد السابق للمؤتمر القومي العربي.وأكد فايق، أنه برحيل المغربي فقدنا أحد المفكرين القوميين العرب الذي تفانى في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم شعوبها، في مواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي، خاصة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد العدوان الصهيوني، وتأسيس مبادرات ولجان عربية شعبية لدعم حق سوريا في تحرير الجولان.وقدم محمد فايق، خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه ولكل القوميين العرب في كل أرجاء الوطن العربي.